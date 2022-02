Macchinario manomesso per produrre di più. Così la figlia di Laila, 5 anni, è rimasta senza madre (Di domenica 6 febbraio 2022) Per la Procura di Modena, la fustellatrice impiegata nell’azienda dove lavorava Laila el Harim è stata modificata rispetto al manuale d’uso. Gli infortuni sul lavoro sono una piaga sociale che ha devastato l’Italia negli ultimi anni. Solo qualche giorno fa, ad Udine, un ragazzo è stato vittima di un infortunio mortale durante l’alternanza scuola-lavoro. Parliamo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 6 febbraio 2022) Per la Procura di Modena, la fustellatrice impiegata nell’azienda dove lavoravael Harim è stata modificata rispetto al manuale d’uso. Gli infortuni sul lavoro sono una piaga sociale che ha devastato l’Italia negli ultimi. Solo qualche giorno fa, ad Udine, un ragazzo è stato vittima di un infortunio mortale durante l’alternanza scuola-lavoro. Parliamo L'articolo proviene da Leggilo.org.

