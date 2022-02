M5s, nella sfida tra Conte e Di Maio anche il tema del terzo mandato (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la spaccatura fra il capo politico ed il ministro degli Esteri restano le tensioni tra le due correnti. Ma l'ex ministro Spadafora allontana lo spettro di una scissione Leggi su tg.la7 (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo la spaccatura fra il capo politico ed il ministro degli Esteri restano le tensioni tra le due correnti. Ma l'ex ministro Spadafora allontana lo spettro di una scissione

Advertising

borghi_claudio : @dumbo54 @todorov_denis @Elmoamf Ma ovvio che ci sono dei limiti... se un partito comincia ad andare nella direzion… - borghi_claudio : @ginolucarelli Era nella rosa di nomi proposta da PD e M5S. Per noi avrebbe potuto andar bene ma allora se la sono autobocciata. - EOnelli : RT @jacopo_iacoboni: Conte fu fatto arrivare dentro il M5S da Di Maio, che lo indicò nel 2018 nella sua squadra come ministro della pubblic… - movittone : RT @jacopo_iacoboni: Conte fu fatto arrivare dentro il M5S da Di Maio, che lo indicò nel 2018 nella sua squadra come ministro della pubblic… - Mingucc : RT @EmilianaCarifi: Nei partiti la gente ruba e nessun elettore si lamenta Nel M5S i grillini godono quando qualcuno viene cacciato per la… -