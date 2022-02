M5S | dietro la sfida Di Maio-Conte c’è il terzo mandato Chi sono i 66 non ricandidabili | da Fico a Castelli ministro incluso

(Di domenica 6 febbraio 2022) La partita per il 2023. Oggi un parlamentare su tre rimarrebbe fuori dalle liste: laper chi dovrà stilarle. Perl’opzione di un pacchetto di deroghe. Ma Grillo avverte: la politica sia vocazione, non professione

Sul fronte Palazzo Chigi, oltre a Castelli, rimarrebbero anche tutti i membridel governo: i ministri Fabiana Dadone e Federico D'Incà . Si salverebbe invece Stefano Patuanelli , che potrebbe ...'Io dico che la linea di Conte è quella del, costruita con un'ampia filiera decisionale. Sul ... Evidentementec'è qualcosa di altro'. Cosa pensa Beppe Grillo? 'Ciò che pensa Beppe l'ha ...Su 230 parlamentari rimasti nel M5S (73 senatori e 157 deputati) ben 66 stanno per completare il secondo mandato. Praticamente un parlamentare su tre, secondo le regole interne in vigore, oggi non ...La linea del Pd era variegata, quella del M5S una e una sola. Dopodichè se qualcuno sperava ... La struttura del Movimento funziona. Evidentemente dietro c è qualcosa di altro". Cosa pensa Beppe ...