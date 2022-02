Lutto al GF Vip | Barù lo confida solo a Soleil | “Non lo dico agli altri | non voglio cose finte”

Leggi su biccy

(Di domenica 6 febbraio 2022) Altroal GF Vip, dopo la morte del nonno di Alessandro Basciano, ieri sera gli autori hanno comunicato ala scomparsa di sua nonna. Il nobile toscano è andato in confessionale, dove ha saputo della triste notizia. Il gieffino poco dopo aver appreso quello che è accaduto, ha deciso di sfogarsi conSorge, una delle persone alle quali è più legato nella Casa di Cinecittà. Durante una chiacchierata in bagnoha spiegato come mai era così triste: “Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, nondirlo a tutti perché non mi piacciono le, sai quelleche poi succedono in questi casi, ...