L'Udinese “mata” 2-0 il Toro, in gol Molina e Pussetto (Di domenica 6 febbraio 2022) UDINE (ITALPRESS) – Un pazzo finale regala all'Udinese la prima vittoria del 2022. Al Friuli il Toro è “matato” dopo il 90? con Molina su punizione e Pussetto su rigore, al termine di una gara vivace ma che sembrava destinata allo 0-0. Tra le fila bianconere esordio per Marì, scelto al posto di Nuytinck al centro della difesa. Panchina per i nazionali argentini Molina e Perez, sostituiti da Soppy e Zeegelaar, e per Walace (in regia c'è Jajalo). Cambi in difesa anche per i granata guidati da Paro (Juric squalificato), che non potendo contare su Bremer si affida a Buongiorno.In avvio è il Toro a provare e prendere le redini del gioco: al 2? subito un'occasione con Vojvoda (Becao respinge), buon pressing e possesso palla nei 10 minuti successivi. A questo punto escono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) UDINE (ITALPRESS) – Un pazzo finale regala all'la prima vittoria del 2022. Al Friuli ilè “to” dopo il 90? consu punizione esu rigore, al termine di una gara vivace ma che sembrava destinata allo 0-0. Tra le fila bianconere esordio per Marì, scelto al posto di Nuytinck al centro della difesa. Panchina per i nazionali argentinie Perez, sostituiti da Soppy e Zeegelaar, e per Walace (in regia c'è Jajalo). Cambi in difesa anche per i granata guidati da Paro (Juric squalificato), che non potendo contare su Bremer si affida a Buongiorno.In avvio è ila provare e prendere le redini del gioco: al 2? subito un'occasione con Vojvoda (Becao respinge), buon pressing e possesso palla nei 10 minuti successivi. A questo punto escono ...

