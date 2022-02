Love is in the Air, anticipazioni 7–11 febbraio 2022: trama prossime puntate (Di domenica 6 febbraio 2022) Domani torna la seguitissima soap Love is in the Air. Ma vediamo cosa succederà nelle puntante in onda da lunedì 7 a venerdì 11 febbraio. Eda, che ha scoperto che Kemal è il padre naturale di Serkan, riesce a convincere Aydan a dirgli di persona che lui è il vero padre. Ma Serkan non prende bene la notizia e non vuole accettare la situazione, che si complica. Questo succede mentre il rapporto tra Kemal e Kiraz sta diventando sempre più forte, al punto che la bambina invita il nonno al suo primo giorno di scuola. Ma l’anziano, con grande dispiacere della bambina, quel giorno non si fa vedere. La causa è Serkan, che ha vietato Kiraz di andare a scuola a vedere la nipotina e l’anziano non ha potuto far altro che obbedire. Love is in the air: le trame delle puntate della prossima settimana La delusione della piccola ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 febbraio 2022) Domani torna la seguitissima soapis in the Air. Ma vediamo cosa succederà nelle puntante in onda da lunedì 7 a venerdì 11. Eda, che ha scoperto che Kemal è il padre naturale di Serkan, riesce a convincere Aydan a dirgli di persona che lui è il vero padre. Ma Serkan non prende bene la notizia e non vuole accettare la situazione, che si complica. Questo succede mentre il rapporto tra Kemal e Kiraz sta diventando sempre più forte, al punto che la bambina invita il nonno al suo primo giorno di scuola. Ma l’anziano, con grande dispiacere della bambina, quel giorno non si fa vedere. La causa è Serkan, che ha vietato Kiraz di andare a scuola a vedere la nipotina e l’anziano non ha potuto far altro che obbedire.is in the air: le trame delledella prossima settimana La delusione della piccola ...

