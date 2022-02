Locatelli e Figliuolo | ' Il peggio alle spalle Da domani una nuova fase'

(Di domenica 6 febbraio 2022) 'Il virus arretra, lacritica sta finendo': il commissario all'emergenza e il coordinatore del comitato tecnico scientifico, parlano per la prima volta di un graduale ritorno alla normalità. ...

'Il virus arretra, la fase critica sta finendo': il commissario all'emergenza e il coordinatore del comitato tecnico scientifico, parlano per la prima volta di un graduale ritorno alla normalità. ...Ben diverso" , BOLLETTINO VACCINI OGGI 6 FEBBRAIO/: "Covid giù, no quarta dose per ora" CORONAVIRUS ITALIA, IL PUNTO DICome ha spiegato stamane a "La Repubblica" il ...Cronaca - Nella fascia 5-11 anni la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre. I bambini raggiunti dalla prima dose sono circa il 34%. A proposito .... Alcune Regioni lo hanno fatto: Calabria e Puglia.Lo spiega a Repubblica il commissario all’emergenza, il gen.Francesco Figliuolo. Senza l’accelerazione sul booster ... Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a ...