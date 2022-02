Locatelli (Cts): 'Green pass e obbligo vaccinale anche dopo l'estate' (Di domenica 6 febbraio 2022) Vaccini e Green pass: non è il momento di mollare. Le misure dell' obbligo vaccinale (per gli over 50 e per le categorie dei lavoratori per cui è previsto) e il meccanismo del Green pass per potere ... Leggi su globalist (Di domenica 6 febbraio 2022) Vaccini e: non è il momento di mollare. Le misure dell'(per gli over 50 e per le categorie dei lavoratori per cui è previsto) e il meccanismo delper potere ...

ilriformista : Il coordinatore del Cts. 'Aver ridotto gli screening oncologici o tardato interventi chirurgici o ricoveri per trat… - AlexBazzaro : Il Cs è pericoloso. Un organo antidemocratico che ha preso fin troppo potere. Litigioso al suo interno e con person… - Falco23121973 : RT @dellandro58: @MediasetTgcom24 Ma il 31 marzo il cts non si deve sciogliere? Allora Locatelli perché non si fa i cazzi suoi e va a fancu… - AnalistaCurioso : Con l'eventuale chiusura del Cts ci sarà il problema relativo ai virus di scarto sistemici: Locatelli, Pregliasco, burioni, Bassett ecc. - GiovanniPortel8 : RT @righi_katia: Urge denuncia per CTS e il signor Locatelli…. Verghino avvocati verghino -