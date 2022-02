Lo spirito olimpico oltre la politica: scambio di doni tra Cina e Usa (Di domenica 6 febbraio 2022) Il gesto di fairplay nel curling tra Cina e Usa, nonostante le aspre tensioni a tutto campo tra i due Paesi, potrebbe diventare uno dei momenti simbolici delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’episodo è avvenuto sabato, al temine della gara di doppio misto quando la coppia americana ha battuto per 7-5 quella di casa. Ling Zhi e Fan SuYuan hanno atteso i loro avversari dopo le strette di mano di rito al National Aquatics Center per la consegna di un piccolo regalo a memoria dell’incontro. “Il team cinese ci ha regalato una serie di spille commemorative che sono semplicemente bellissime, qualcosa di super unico”, ha spiegato il Christopher Plys, assicurando che “rimarranno sulla mia scrivania per molto, molto tempo. Non riusciamo a comunicare molto bene, ma ci sono sempre stati sorrisi e agonismo con loro, sin da quando ero nelle juniores”. Dopo un buon avvio di ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 6 febbraio 2022) Il gesto di fairplay nel curling trae Usa, nonostante le aspre tensioni a tutto campo tra i due Paesi, potrebbe diventare uno dei momenti simbolici delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’episodo è avvenuto sabato, al temine della gara di doppio misto quando la coppia americana ha battuto per 7-5 quella di casa. Ling Zhi e Fan SuYuan hanno atteso i loro avversari dopo le strette di mano di rito al National Aquatics Center per la consegna di un piccolo regalo a memoria dell’incontro. “Il team cinese ci ha regalato una serie di spille commemorative che sono semplicemente bellissime, qualcosa di super unico”, ha spiegato il Christopher Plys, assicurando che “rimarranno sulla mia scrivania per molto, molto tempo. Non riusciamo a comunicare molto bene, ma ci sono sempre stati sorrisi e agonismo con loro, sin da quando ero nelle juniores”. Dopo un buon avvio di ...

