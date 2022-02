Live Venezia - Napoli 0 - 1 Spalletti fa entrare Mertens ed Elmas

(Di domenica 6 febbraio 2022) Tre vittorie un pari in casa Juventus e un ko in Coppa Italia a gennaio, con uomini contati. Ora la voglia di tirare fuori ilmigliore a febbraio, quando ti aspettano Inter, Barcellona e Lazio ...

Da venerdì 18 febbraio a martedì 1 marzo i Musei di Piazza San Marco e i Musei d… Da sabato 12 febbraio a martedì 1 marzo il #CarnevaleVenezia2022 dal titolo 'Remember the Future' ??Creatività visionari… Venezia Napoli 0-1 LIVE: Osimhen con l'ascensore gli azzurri la sbloccano ????ITALY: Serie A 74'Bologna - Empoli 0:0 70'Sampdoria - Sassuolo 3:0 73'Venezia - Napoli 0:1 Messa al Duomo di Mestre e deposizione di una corona d'alloro in memoria delle vitt…

Ma al 58' colpo di testa incrociato di Osimhen su cross di Politano per un gol da urlo! Ilperò non molla, Rui si fa ammonire sulla pressione dei lagunari. Al 78' esce Insigne e dentro ...Dionisi Il tabellino di- Napoli 0 - 1.approfondimento È morto Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo e del59' Osimhen (N)(4 - 3 - 3): Lezzerini; Ebuehi, ...Ora la voglia di tirare fuori il Napoli migliore a febbraio, quando ti aspettano Inter, Barcellona e Lazio ma parti dalla trasferta di Venezia. È chiara la mappa da seguire per Luciano Spalletti che ...51' - Testa contro testa fortuito tra Ebuehi e l'arbitro Mariani. Resta a terra il terzino del Venezia e resta stordito anche il fischietto di Aprilia. 28' - PALO DI OSIMHEN! Il nigeriano riceve in ...