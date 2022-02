LIVE – Slittino, singolo maschile Pechino 2022: terza e quarta manche in DIRETTA (Di domenica 6 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di terza e quarta manche della gara di singolo maschile di Slittino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. L’Italia dovrà scendere sul budello di Yanqing senza Kevin Fischnaller, positivo al Covid-19. Presenti comunque il cugino Dominik Fischnaller ed il giovane Leon Felderer. Il favorito, almeno sulla carta, è Johannes Ludwig, vincitore della Coppa del Mondo. L’appuntamento con la prima run è per le ore 12.30 italiane di domenica 6 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 14.15 italiane. Tutte le manche saranno seguite da Sportface.it con una DIRETTA scritta aggiornata in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN ... Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Latestuale didella gara didiai Giochi Olimpici invernali di. L’Italia dovrà scendere sul budello di Yanqing senza Kevin Fischnaller, positivo al Covid-19. Presenti comunque il cugino Dominik Fischnaller ed il giovane Leon Felderer. Il favorito, almeno sulla carta, è Johannes Ludwig, vincitore della Coppa del Mondo. L’appuntamento con la prima run è per le ore 12.30 italiane di domenica 6 febbraio, mentre la seconda si svolgerà a partire dalle ore 14.15 italiane. Tutte lesaranno seguite da Sportface.it con unascritta aggiornata in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN ...

Advertising

sportface2016 : #Live #Luge #Slittino - Singolo maschile Comincia la terza run con Dominik #Fischnaller che riparte dal terzo post… - il_guardone86 : @Enzobruno9 @Sinnerista Indubbiamente potevano mandare qualche replica di disciplina non trasmessa live,ma per dir… - zazoomblog : LIVE – Slittino singolo maschile Pechino 2022: terza e quarta manche in DIRETTA - #Slittino #singolo #maschile… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, DAY 2 ? Seguite con noi, con il nostro live, tutte le gare che vedranno impegnati gli atlet… - Nicola89144151 : 13:05 Curling: Italia - Svezia 14:15 Slittino: 4° Manche Singolo M Dirette TV: Rai 2 02:00 - 09:45 Rai Sport 09:45… -