LIVE Slittino, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Ludwig fa il vuoto, Dominik Fischnaller resta 3°. Alle 14.15 l’ultima manche (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 La nostra DIRETTA LIVE si interrompe temporaneamente, appuntamento Alle 14.15 con la quarta ed ultima run. Si assegneranno le medaglie, con FischnAller pronto a giocarsi il bronzo. 13.07 In casa Italia c’è curiosità anche per la prova di Leon Felderer. Il giovane azzurro stava disputando una run da sogno, poteva addirittura attaccare l’ottava posizione, prima di un errore che lo ha relegato in decima piazza. In ogni caso la top-10 è alla portata e sarebbe un obiettivo eccezionale. 13.05 A FischnAller servirà una quarta run perfetta, senza sbavature, nonostante la pressione che sarà ovviamente altissima. C’è da riscattare il podio mancato quattro anni fa a PyeongChang per solamente due ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 La nostrasi interrompe temporaneamente, appuntamento14.15 con la quarta ed ultima run. Si assegneranno le medaglie, conpronto a giocarsi il bronzo. 13.07 In casa Italia c’è curiosità anche per la prova di Leon Felderer. Il giovane azzurro stava disputando una run da sogno, poteva addirittura attaccare l’ottava posizione, prima di un errore che lo ha relegato in decima piazza. In ogni caso la top-10 è alla portata e sarebbe un obiettivo eccezionale. 13.05 Aservirà una quarta run perfetta, senza sbavature, nonostante la pressione che sarà ovviamente altissima. C’è da riscattare il podio mancato quattro anni fa a PyeongChang per solamente due ...

Advertising

wearenick : RT @Eurosport_IT: Appuntamento alle 14.15 per la quarta e decisiva run: tutti sintonizzati su @discoveryplus e sul nostro LIVE dedicato ->… - kadei15 : RT @zazoomblog: LIVE Slittino Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la terza run - #Slittino #Olimpiadi #DIRETTA: #tutto https://t.… - zazoomblog : LIVE Slittino Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la terza run - #Slittino #Olimpiadi #DIRETTA: #tutto - Eurosport_IT : Appuntamento alle 14.15 per la quarta e decisiva run: tutti sintonizzati su @discoveryplus e sul nostro LIVE dedica… - sportface2016 : #Live #Luge #Slittino - Singolo maschile #FISCHNALLER mantiene il terzo posto! L'azzurro ha 94 millesimi di vantag… -