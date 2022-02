LIVE Senegal-Egitto 0-0 | Finale Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | tentativo di Salah!

(Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29? Salah si incunea in area di rigore, il tiro non spaventa E. Mendy. 27? Lancio dalla difesa per Marmoush, non aggancia il pallone l’egiziano. 25?che si limita a difendere e tentare di ripartire in contropiede. 23? Indemoniato I.Sarr ancora una volta mette un cross rasoterra forte, Mané non arriva ancora all’appuntamento con il pallone. 21?che è in difficoltà nella fase di ricezione del pallone, Salah molto isolato in attacco. 19? Scatenato I.Sarr supera il diretto avversario e mette in mezzo, Mané per un soffio non arriva al tiro. 17? Problemi fisici per Marmoush, ma prova a continuare. 15?in difficoltà in fase di costruzione del gioco. 13? Tiro di I.Sarr che non crea molti problemi a Gabaski. 11? I.Sarr prova a sfondare sulla destra, ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTAtestuale- Egitto finale di Coppa d'Africa 2022, ultimo atto della competizione con Salah che sfida Mané. Ilarriva all'atto finale dopo aver ...IL CAMMINO - Ora però testa alla finale di Coppa d'Africa, alla quale ilarriva dopo una vittoria e due pareggi nel girone con Guinea, Malawi e Zimbawe, negli ottavi ha fatto fuori Capo Verde,...Liverpool team-mates Salah and Mane prepare to go head-to-head in AFCON final as Egypt face Senegal Senegal, the tournament favourites, are aiming to win the Africa Cup of Nations for the first time ...Click here for the full version or go back to LFC Live.net Hello and welcome to our live blog for the final of the Africa Cup of Nations as Egypt face Senegal. Both Mohamed Salah and Sadio Mane have ...