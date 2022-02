LIVE Senegal-Egitto 0-0 | Finale Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | inizia la ripresa!

(Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46?il secondo tempo! 20.55 Finisce il primo tempo con unche domina il gioco ma non riesce a segnare, sprecando pure un rigore con Mané.che si difende e riparte senza mai comandare il gioco. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,0-0. 43? Grandissimo tiro di Salah che chiama all’intervento E.Mendy. 41? Partita molto frammentata in questo momento. 39? Diedhiou di testa non crea pericoli a Gabaski. 37? Giallo per Fathi, fallo su Mané. 35? I.Sarr sbaglia questa volta il cross dalla destra dopo una bella giocata di Mané. 33? Salah per Mohamed, ma il pallone è troppo lento. 31?che prova ad alzare il baricentro. 29? Salah si incunea in area di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Senegal-Egitto 0-0 Finale Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Senegal-Egitto #Finale… - CalcioOggi : Coppa d'Africa, Senegal-Egitto LIVE 0-0: Mané sbaglia un rigore - - zazoomblog : LIVE Senegal-Egitto 0-0 Finale Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: si parte! - #Senegal-Egitto #Finale #Coppa - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Inizia la finale della Coppa d'Africa! ?????????? Segui Senegal-Egitto LIVE su @discoveryplus ed - Fagresag_7 : RT @Eurosport_IT: Inizia la finale della Coppa d'Africa! ?????????? Segui Senegal-Egitto LIVE su @discoveryplus ed -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Senegal

... Udinese nella classica bianconera Ricordiamo che i nostriproseguiranno alle 20 con la finale di Coppa d'Africa- Egitto e il posticipo di giornata di Serie A Juventus - Verona Ed ...Buonasera e benvenuti alla DIRETTAtestuale- Egitto finale di Coppa d'Africa 2022, ultimo atto della competizione con Salah che sfida Mané. Ilarriva all'atto finale dopo aver ...Watch as Senegal captain Sadio Mane sees his penalty sensationally saved by Egypt goalkeeper Mohamed Abou Gabal in the Africa Cup of Nations final. WATCH LIVE: Senegal v Egypt 'What a save!' Mane ...Senegal are out to claim their first-ever Africa Cup of Nations crown today, with the most successful team in the tournament’s history, Egypt, in their way. Egypt have lifted the trophy on seven ...