LIVE Sci alpino, Gigante donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Marta Bassino e Federica Brignone per una medaglia, Hector in pole (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante FEMMINILE IL NUOVO PROGRAMMA ODIERNO DI SCI alpino Buongiorno (o buonanotte data l’ora, fate vobis) e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE dello slalom Gigante femminile, primo appuntamento con lo sci alpino per quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali! L’inedito pendio di Yanqing fa da sfondo alla gara tra le porte strette che incoronerà la nuova regina della specialità e rivendichiamo la presenza delle nostre Marta Bassino e Federica Brignone tra le candidate al successo. Le azzurre ambiscono senza troppi giri di parole ad una medaglia, alloro già conquistato dalla ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE IL NUOVO PROGRAMMA ODIERNO DI SCIBuongiorno (o buonanotte data l’ora, fate vobis) e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladello slalomfemminile, primo appuntamento con lo sciper quanto riguarda i Giochi Olimpici invernali! L’inedito pendio di Yanqing fa da sfondo alla gara tra le porte strette che incoronerà la nuova regina della specialità e rivendichiamo la presenza delle nostretra le candidate al successo. Le azzurre ambiscono senza troppi giri di parole ad una, alloro già conquistato dalla ...

