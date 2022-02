LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gara cancellata, da decidere il nuovo programma (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.08 Naturalmente vi terremo aggiornati costantemente sulle novità relative alla nuova data della gara. Nel frattempo vi auguriamo una buona domenica e vi mandiamo un saluto sportivo ed…olimpico! 6.06 Come ampiamente prevedibile, la Discesa odierna è stata cancellata a causa del forte vento. Verrà recuperata nei prossimi giorni, ma quando? Il programma è davvero fitto: possibile doppia gara domani con Discesa uomini e gigante donne? 5.04 Continua a spirare un vento impetuoso a Yanqing. nuovo rinvio, ancora di un’ora. La giuria deciderà alle 6.00 se vi saranno le condizioni per partire alle 7.00, le 14.00 locali. Prende sempre più corpo l’ipotesi del rinvio della gara. ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.08 Naturalmente vi terremo aggiornati costantemente sulle novità relative alla nuova data della. Nel frattempo vi auguriamo una buona domenica e vi mandiamo un saluto sportivo ed…olimpico! 6.06 Come ampiamente prevedibile, laodierna è stataa causa del forte vento. Verrà recuperata nei prossimi giorni, ma quando? Ilè davvero fitto: possibile doppiadomani conuomini e gigante donne? 5.04 Continua a spirare un vento impetuoso a Yanqing.rinvio, ancora di un’ora. La giuria deciderà alle 6.00 se vi saranno le condizioni per partire alle 7.00, le 14.00 locali. Prende sempre più corpo l’ipotesi del rinvio della. ...

