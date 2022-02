LIVE Sci alpino | Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA | c’è vento | non si comincia prima delle 6 00

(Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.05 Niente da fare, ilnon accenna a placarsi. Partenza ritardata di un’altra ora. Alle 5.00 la giuria deciderà se si potrà iniziare alle 6.00, ovvero le 13.00 locali. La sensazione è che si attenderà al massimo fino alle 7.00: se non ci saranno le condizioni, la gara verrà rinviata. La speranza è che nel pomeriggio cinese ilpossa calare: di solito succede così. 3.10 Buongiorno amici di OA Sport. A causa del forte, la partenza dellaolimpica è stata ritardata. Alle 4.00 la giuria deciderà per una eventuale partenza alle 5.00. Di solito ilcala un po’ nel pomeriggio cinese. I PETTORALI DI PARTENZA DELLAOLIMPICA LA CANCELLAZIONE DELLA TERZA PROVA CRONOMETRATA LA CRONACA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 sci di fondo: 30km skiathlon maschile (DIRETTA) - #Pechino #fondo: #skiathlon #maschile - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Skiathlon Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Francesco De Fabiani ci prova si parte alle 8.00 - #fondo… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 salto con gli sci maschile finale trampolino piccolo (DIRETTA) - #Pechino #salto #maschile… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: partenza ritardata c’è vento - #alpino #Discesa #Olimpiadi… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ?? DISCESA RINVIATA ?? Partenza spostata alle 5.00 a causa vento #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 | #Eur… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sci

OA Sport

... per gli azzurri di curling, slittino, pattinaggio artistico, combinata nordica, snowboard, salto con glialpino,di fondo, speed skating. OA Sport vi propone la direttatestuale ...PROGRAMMA OLIMPICO DI OGGI -ALPINO Domenica 6 febbraio: 04.00 Discesa libera maschile DOVE ... per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, Tim Vision, DAZN Diretta: ...La diretta scritta della finale dal trampolino piccolo di salto con gli sci maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Si assegna il primo titolo olimpico maschile di questa edizione dal trampolino, con ...(OA Sport) Lo skiathlon 30 km (15 km + 15 km), in programma domattina, domenica 6 febbraio, alle ore 8 italiane, assegnerà il primo titolo olimpico nello sci di fondo maschile. Dopo il successo di ...