LIVE Salto con gli sci, NH uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tanti pretendenti al titolo. Bresadola fuori dalla Top30 (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32: Bene anche P. Prevc che arriva a 103 metri e va in testa con il punteggio di 139.2 12.31: Gran Salto per il polacco Stoch che, con un Salto da 101.5, totalizza 136.3 e va al comando 12.30: Salto di 95 metri per il campione mondiale polacco Zyla che si ferma a un punteggio di 121.6, 12mo 12.28: Il giapponese Nakamura si ferma a 93.5, punteggio di 114.5, 18mo posto, si qualifica Ammann 12.27: Buon Salto dello svizzero Deschwanden che attterra a 99.5 metri, punteggio di 127.6 e settimo posto, qualificato 12.26: J. Kobayashi non riesce a trovare un grande Salto: 97.5 metri e punteggio di 123 e decimo posto 12.25: Abbassata la stanga al gate 12. Il russo Klimov trova un buon Salto da 104 metri, punteggio di ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32: Bene anche P. Prevc che arriva a 103 metri e va in testa con il punteggio di 139.2 12.31: Granper il polacco Stoch che, con unda 101.5, totalizza 136.3 e va al comando 12.30:di 95 metri per il campione mondiale polacco Zyla che si ferma a un punteggio di 121.6, 12mo 12.28: Il giapponese Nakamura si ferma a 93.5, punteggio di 114.5, 18mo posto, si qualifica Ammann 12.27: Buondello svizzero Deschwanden che attterra a 99.5 metri, punteggio di 127.6 e settimo posto, qualificato 12.26: J. Kobayashi non riesce a trovare un grande: 97.5 metri e punteggio di 123 e decimo posto 12.25: Abbassata la stanga al gate 12. Il russo Klimov trova un buonda 104 metri, punteggio di ...

Advertising

il_guardone86 : @Enzobruno9 @Sinnerista Indubbiamente potevano mandare qualche replica di disciplina non trasmessa live,ma per dir… - sportface2016 : ?? #Live #SkiJumping #Saltoconglisci - Trampolino piccolo maschile ?? Tutto pronto al Zhangjiankou National Ski Jum… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 salto con gli sci maschile finale trampolino piccolo (DIRETTA) - #Pechino #salto #maschile… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci NH uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: pronostico aperto per le medaglie Giovanni Bresadola a… - NapoliCM : ???? Conferenza Spalletti: 'Voglio un salto di carattere, con il Venezia non è una passeggiata' ???… -