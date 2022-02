LIVE Pattinaggio artistico, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Russia favorita per il titolo (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming del Team Event di Pattinaggio artistico a Pechino 2022 – Cosa aspettarsi dall’Italia del Pattinaggio artistico a Pechino 2022 – Il quinto posto di Daniel Grassl nel Team Event – Il video del programma corto di Daniel Grassl – Il terzo posto di Guignard/Fabbri nella Rhythm dance del Team Event – Il video della rhythm Dance di Guignard/Fabbri – Il settimo posto di Della Monica/Guarise nel programma corto delle coppie di artistico del Team Event – Il nono posto di Lara Naki Gutmann nel corto femminile – La presentazione della terza ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming deldia Pechino– Cosa aspettarsi dall’Italia dela Pechino– Il quinto posto di Daniel Grassl nel– Il video del programma corto di Daniel Grassl – Il terzo posto di Guignard/Fabbri nella Rhythm dance del– Il video della rhythm Dance di Guignard/Fabbri – Il settimo posto di Della Monica/Guarise nel programma corto delle coppie didel– Il nono posto di Lara Naki Gutmann nel corto femminile – La presentazione della terza ...

Advertising

il_guardone86 : @Enzobruno9 @Sinnerista Indubbiamente potevano mandare qualche replica di disciplina non trasmessa live,ma per dir… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico short program femminile team event: Pechino 2022 (DIRETTA) - #Pattinaggio #artistico… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Italia fuori dal programma libero! Sorpasso Russia per l’o… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 6 febbraio in DIRETTA: discesa maschile ritardata Italia in corsa per la fina… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 6 febbraio in DIRETTA: discesa maschile ritardata Italia in corsa per la fina… -