LIVE Pattinaggio artistico, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Italia fuori dal programma libero! Sorpasso Russia per l’oro (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.48: In gara per il Canada ci sarà Roman Sadovsky, per la Cina Boyang Jin, per la Russia Mark Kondratiuk, per il Giappone Yuma Kagiyama e per gli Stati Uniti Vincent Zhou 4.46: Tra poco si disputerà il secondo e ultimo segmento di gara in programma oggi, il lungo maschile con cinque squadre ancora in gara. 3.57: L’appuntamento è per il programma lungo maschile che si disputa alle 4.50 3.54: L’Italia chiude con il settimo posto la sua gara, non parteciperà al programma libero. Questa la classifica a metà gara: 1 ROC 36 2 USA 34 3 JPN 29 4 CAN 24 5 CHN 22 Final Not Reached 6 GEO 22 7 ITA 20 8 CZE 15 9 GER 8 10 UKR 8 3.51: Questa la classifica del programma corto femminile: 1 VALIEVA Kamila ROC 90.18 51.67 38.51 ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.48: In gara per il Canada ci sarà Roman Sadovsky, per la Cina Boyang Jin, per laMark Kondratiuk, per il Giappone Yuma Kagiyama e per gli Stati Uniti Vincent Zhou 4.46: Tra poco si disputerà il secondo e ultimo segmento di gara inoggi, il lungo maschile con cinque squadre ancora in gara. 3.57: L’appuntamento è per illungo maschile che si disputa alle 4.50 3.54: L’chiude con il settimo posto la sua gara, non parteciperà allibero. Questa la classifica a metà gara: 1 ROC 36 2 USA 34 3 JPN 29 4 CAN 24 5 CHN 22 Final Not Reached 6 GEO 22 7 ITA 20 8 CZE 15 9 GER 8 10 UKR 8 3.51: Questa la classifica delcorto femminile: 1 VALIEVA Kamila ROC 90.18 51.67 38.51 ...

