LIVE Olimpiadi Pechino 2022, risultati 6 febbraio in DIRETTA: Italia in corsa per la finale nel pattinaggio artistico (Di domenica 6 febbraio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLE Olimpiadi DI Pechino 2022 AGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMA Olimpiadi INVERNALI 6 febbraio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno 2, ma in Cina si è già alla quinta giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri sette titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per gli azzurri di curling, slittino, pattinaggio artistico, combinata nordica, snowboard, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, speed skating. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLEDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMAINVERNALI 6Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delleInvernali di. Giorno 2, ma in Cina si è già alla quinta giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri sette titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per gli azzurri di curling, slittino,, combinata nordica, snowboard, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, speed skating. OA Sport vi propone latestuale integrale delle ...

Eurosport_IT : Vittozzi, Wierer Bormolini e Hofer in pista per la staffetta mista: FORZA AZZURRI! ?????? ?? Segui la gara LIVE su… - Eurosport_IT : L'Italia del doppio misto di curling sfida la Gran Bretagna per il sesto successo consecutivo ???????? Forza ragazzi! ??… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, DAY 2 ? Seguite con noi, con il nostro live, tutte le gare che vedranno impegnati gli atlet… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Skiathlon Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gara incerta, Francesco De Fabiani per stupire - thehsama : dopo sanremo ci sono le olimpiadi. domani ore 7.05 questa regina live tutti sintonizzati -