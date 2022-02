LIVE MotoGP, Test Sepang 2022 in DIRETTA: Bastianini al comando, i primi 10 racchiusi in 289 millesimi! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.42 Approfittiamo della calma piatta sul tracciato di Sepang per fare un po’ il punto della situazione quasi a metà giornata. Come visto ieri la Ducati ha approcciato bene alla nuova stagione e il miglior tempo di Enea Bastianini (1:58.131) lo conferma. Bene anche Jorge Martin, terzo a 112 millesimi. 06.39 Riepilogo generale del day-2 di Sepang Here’s how it sits at 13:30 local time! Still plenty of laps to come at the #SepangTest #MotoGP https://t.co/ijMYL9grkh pic.twitter.com/TXfVs0gC8x — MotoGP (@MotoGP) February 6, 2022 06.36 Fabio Quartararo riprende il suo lavoro con un tempo altissimo e decide di tornare subito ai box. Al momento non c’è nessuno ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.42 Approfittiamo della calma piatta sul tracciato diper fare un po’ il punto della situazione quasi a metà giornata. Come visto ieri la Ducati ha approcciato bene alla nuova stagione e il miglior tempo di Enea(1:58.131) lo conferma. Bene anche Jorge Martin, terzo a 112 millesimi. 06.39 Riepilogo generale del day-2 diHere’s how it sits at 13:30 local time! Still plenty of laps to come at the #https://t.co/ijMYL9grkh pic.twitter.com/TXfVs0gC8x —(@) February 6,06.36 Fabio Quartararo riprende il suo lavoro con un tempo altissimo e decide di tornare subito ai box. Al momento non c’è nessuno ...

