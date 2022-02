LIVE Italia-Svezia 8-5 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: CINQUE PUNTI FIRMATI DA CONSTANTINI! Italia ancora avanti! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:21 CINQUEEEE! CINQUEEEEEEEEE! Perfetta la bocciata di CONSTANTINI!!! Italia AVANTI 8-5! 14:20 Altra imprecisione della Svezia! De Val rimane stretta! Con l’ultimo stone Constantini può firmare addirittura 5 PUNTI! 14:19 Perfetta la bocciata di Mosaner! “Strane cose” il commento di Constantini che ha visto la linea cambiare all’improvviso! 14:17 Impreciso ancora Eriksson, che rimane corto! Ora quarto stone per noi con Mosaner! 14:15 Time-out richiesto dalla coppia svedese che deve rimediare ad una situazione che sta diventando molto promettente per l’Italia! 14:14 Ottimo tiro per Mosaner che boccia la stone gialla e rimane in nella ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:21EEE!EEEEEEEE! Perfetta la bocciata di!!AVANTI 8-5! 14:20 Altra imprecisione della! De Val rimane stretta! Con l’ultimo stone Constantini può firmare addirittura 5! 14:19 Perfetta la bocciata di Mosaner! “Strane cose” il commento di Constantini che ha visto la linea cambiare all’improvviso! 14:17 ImprecisoEriksson, che rimane corto! Ora quarto stone per noi con Mosaner! 14:15 Time-out richiesto dalla coppia svedese che deve rimediare ad una situazione che sta diventando molto promettente per l’! 14:14 Ottimo tiro per Mosaner che boccia la stone gialla e rimane in nella ...

Eurosport_IT : È iniziato il match di curling Italia - Cina ?? Mosaner e Constantini sono già qualificati alle semifinali, ma vogl… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - fedecaccy : RT @sportface2016: ?? #Live #Curling Dodicesima sessione ?? #ITALIA STRAORDINARIA! Sesto end da sogno con ultimo tiro perfetto di #Consta… - Sammax883B : RT @sportface2016: ?? #Live #Curling Dodicesima sessione ?? #ITALIA STRAORDINARIA! Sesto end da sogno con ultimo tiro perfetto di #Consta… - sportface2016 : ?? #Live #Curling Dodicesima sessione ?? #ITALIA STRAORDINARIA! Sesto end da sogno con ultimo tiro perfetto di… -