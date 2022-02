LIVE Italia-Svezia 3-5 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: diversi errori di Mosaner costano 3 punti all’Italia. Svezia di nuovo avanti (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:15 Time-out richiesto dalla coppia svedese che deve rimediare ad una situazione che sta diventando molto promettente per l’Italia! 14:14 Ottimo tiro per Mosaner che boccia la stone gialla e rimane in nella home! 14:13 Errore di Eriksson che sbaglia completamente la bocciata! Bisogna sfruttare l’occasione! 14:12 Takeout di Mosaner che toglie solo una delle bocce svedesi. Evidentemente insoddisfatto del suo LIVEllo finora l’azzurro. 14:11 End che si sta sviluppando sulla parte sinistra della pista. Le due stone dell’Italia sono protette da una guardia, scoperte invece le due svedesi. 14:10 Buono il primo tiro di Constantini che risponde a De Val. 14:09 Inizia il sento end. L’Italia avrà l’ultimo stone, bisogna ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:15 Time-out richiesto dalla coppia svedese che deve rimediare ad una situazione che sta diventando molto promettente per l’! 14:14 Ottimo tiro perche boccia la stone gialla e rimane in nella home! 14:13 Errore di Eriksson che sbaglia completamente la bocciata! Bisogna sfruttare l’occasione! 14:12 Takeout diche toglie solo una delle bocce svedesi. Evidentemente insoddisfatto del suollo finora l’azzurro. 14:11 End che si sta sviluppando sulla parte sinistra della pista. Le due stone dell’sono protette da una guardia, scoperte invece le due svedesi. 14:10 Buono il primo tiro di Constantini che risponde a De Val. 14:09 Inizia il sento end. L’avrà l’ultimo stone, bisogna ...

Eurosport_IT : È iniziato il match di curling Italia - Cina ?? Mosaner e Constantini sono già qualificati alle semifinali, ma vogl… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - zazoomblog : LIVE Italia-Svezia 2-2 curling misto Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Mosaner sale di colpi e gli azzurri rubano la mano!… - VanityFairIt : Il Guinness Six Nations di rugby vede oggi la prima gara dell'Italia. Gli azzurri sono ospiti della Francia: dirett… - sportface2016 : ?? #Live #Curling Dodicesima sessione ?? L'#Italia si impone con un altro guizzo del duo #Constantini-#Mosaner! G… -