LIVE Italia-Svezia 2-2 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Mosaner sale di colpi e gli azzurri rubano la mano! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:43 Precisissimo il takeout di Eriksson che si prende tanto tempo. Il punto rimane però rosso, cioè per gli azzurri. 13:41 Ancora un ottimo tiro di Mosaner che azzecca perfettamente la linea. 13:40 De Val lascia un po’ larga la sua stone dopo un ottimo draw di Constantini. 13:39 Inizia il quarto end. Martello che rimane agli svedesi. 13:37 MANO RUBATA!!! Un punto per gli azzurri che pareggiano i conti sul 2-2! 13:36 Constantini rimette la guardia con l’ultima stone. 13:35 Eriksson spazza via la guardia più alta degli azzurri. 13:34 Mosaner copre il punto mettendo una guardia col quarto tiro. 13:33 Lancio impreciso di Eriksson che non riesce a togliere le due guardie degli azzurri. 13:32 LA RISPOSTA DI ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:43 Precisissimo il takeout di Eriksson che si prende tanto tempo. Il punto rimane però rosso, cioè per gli. 13:41 Ancora un ottimo tiro diche azzecca perfettamente la linea. 13:40 De Val lascia un po’ larga la sua stone dopo un ottimo draw di Constantini. 13:39 Inizia il quarto end. Martello che rimane agli svedesi. 13:37 MANO RUBATA!!! Un punto per gliche pareggiano i conti sul 2-2! 13:36 Constantini rimette la guardia con l’ultima stone. 13:35 Eriksson spazza via la guardia più alta degli. 13:34copre il punto mettendo una guardia col quarto tiro. 13:33 Lancio impreciso di Eriksson che non riesce a togliere le due guardie degli. 13:32 LA RISPOSTA DI ...

