LIVE Italia-Svezia 12-8 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: STEFANIA E AMOS SIETE MERAVIGLIOSI! Gli azzurri vincono ancora e sono primi nel girone! 14:50 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Grazie per essere stati con noi e aver vissuto con noi l'ennesima emozione regalataci da STEFANIA Constantini e AMOS Mosaner. FORZA azzurri! 14:48 Domani l'Italia potrà giocare con il Canada per il girone perfetto! Il primo posto è matematico, che sogno per Mosaner e Consantini! 14:46 OTTO VITTORIE SU OTTO! Italia matematicamente prima nel girone! 14:45 Tiro pazzesco di STEFANIA Constantini che firma addirittura quattro punti per l'Italia! 14:44 STEFANIAAAAAAAAAAAA! BOCCIATA PERFETTAAAAAAAAAA! L'Italia VINCE ancoraAAAA! 14:43 CAPOLAVORO DI ALMIDA DE

