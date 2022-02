LIVE Italia-Svezia 1-2 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri mettono a segno il primo punto (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:31 Prova ad andare a punto Mosaner, ma rimane un po’ largo. 13:30 Corto il primo tiro di Constantini, mentre De Val va al centro con la sua prima stone. 13:29 Si riparte con il terzo end, ultima stone torna agli svedesi. 13:27 Prova la bocciata miracolosa Constantini, ma il punto rimane uno per l’Italia. Siamo 1-2 per gli scandinavi. 13:25 De Val chiude ogni entrata verso il centro. Mano che sembra destinata a portare un punto per gli azzurri. 13:24 Piccolo errore di Mosaner che non riesce a superare la guardia. 13:23 Eriksson rimette una guardia molto profonda. 13:22 Take-out di Mosaner che toglie le due guardie messe dagli svedesi. 13:20 Risponde bene Eriksson che deve rifarsi dopo aver rischiato nel ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:31 Prova ad andare aMosaner, ma rimane un po’ largo. 13:30 Corto iltiro di Constantini, mentre De Val va al centro con la sua prima stone. 13:29 Si riparte con il terzo end, ultima stone torna agli svedesi. 13:27 Prova la bocciata miracolosa Constantini, ma ilrimane uno per l’. Siamo 1-2 per gli scandinavi. 13:25 De Val chiude ogni entrata verso il centro. Mano che sembra destinata a portare unper gli. 13:24 Piccolo errore di Mosaner che non riesce a superare la guardia. 13:23 Eriksson rimette una guardia molto profonda. 13:22 Take-out di Mosaner che toglie le due guardie messe dagli svedesi. 13:20 Risponde bene Eriksson che deve rifarsi dopo aver rischiato nel ...

