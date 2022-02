LIVE Italia-Cina 6-4 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri allungano nel sesto end! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DALLE 13.05 curling – 08.22 Stefania Constantini non rischia e brucia l’ultima stone accontentandosi di un punto. Italia-Cina 6-4. 08.18 Amos Mosaner mette una guardia a difesa del punto Italiano. 08.12 L’Italia non gioca il power play nel sesto end. 08.10 Fan SuYuan con un bel draw sfrutta il martello ed il power play, marcando tre punti nel quinto end. Italia-Cina 5-4. 08.04 Amos Mosaner sbaglia il doppio take out, ma poi Ling Zhi manca il raise. 08.00 L’Italia chiama il time out. 07.58 Freeze di Amos Mosaner sulla stone cinese a punto sul bottone. 07.56 La ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DALLE 13.05– 08.22 Stefania Constantini non rischia e brucia l’ultima stone accontentandosi di un punto.6-4. 08.18 Amos Mosaner mette una guardia a difesa del puntono. 08.12 L’non gioca il power play nelend. 08.10 Fan SuYuan con un bel draw sfrutta il martello ed il power play, marcando tre punti nel quinto end.5-4. 08.04 Amos Mosaner sbaglia il doppio take out, ma poi Ling Zhi manca il raise. 08.00 L’chiama il time out. 07.58 Freeze di Amos Mosaner sulla stone cinese a punto sul bottone. 07.56 La ...

