LIVE Italia-Cina 4-1 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: i cinesi accorciano nel terzo end! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DALLE 13.05 07.41 Ottimo draw di Stefania Constantini. 07.39 Questa volta Fan SuYuan non sbaglia l'ultimo tiro e la Cina marca il primo punto nel terzo end. Italia-Cina 4-1. 07.36 Ling Zhi rimuove una delle tre stone Italiane e riapre il gioco al centro. Sbaglia poi Stefania Constantini. 07.33 Ling Zhi non rimuove i due punti Italiani sul button. curling – 07.29 La cinese Fan SuYuan sbaglia ancora l'ultimo tiro!!!! L'Italia ruba la mano anche nel secondo end e marca un altro punto! Italia-Cina 4-0. 07.23 Ling Zhi rimuove una guardia Italiana.

