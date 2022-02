LIVE Italia-Cina 4-0 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli azzurri rubano la mano anche nel secondo end! (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DALLE 13.05 curling – 07.15 La cinese Fan SuYuan sbaglia ancora l’ultimo tiro!!!! L’Italia ruba la mano anche nel secondo end e marca un altro punto! Italia-Cina 4-0. 07.23 Ling Zhi rimuove una guardia Italiana. Un tiro a testa da effettuare. 07.20 Ling Zhi si poggia alla stone azzurra viCina al bottone, Amos Mosaner piazza una guardia. 07.15 La cinese Fan SuYuan sbaglia l’ultimo tiro!!!! L’Italia ruba la mano e marca tre punti nel primo end! Italia-Cina 3-0. 07.10 Amos Mosaner circonda la stone ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DALLE 13.05– 07.15 La cinese Fan SuYuan sbaglia ancora l’ultimo tiro!!!! L’ruba lanelend e marca un altro punto!4-0. 07.23 Ling Zhi rimuove una guardiana. Un tiro a testa da effettuare. 07.20 Ling Zhi si poggia alla stone azzurra vial bottone, Amos Mosaner piazza una guardia. 07.15 La cinese Fan SuYuan sbaglia l’ultimo tiro!!!! L’ruba lae marca tre punti nel primo3-0. 07.10 Amos Mosaner circonda la stone ...

