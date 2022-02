LIVE Francia-Italia 3-7, Sei Nazioni rugby 2022 in DIRETTA: Menoncello in meta all’esordio! Italia avanti dopo 20 minuti (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Atonio rotola troppo sul prato e punizione contro la Francia. Bleus molto imprecisi e nervosi 24? Ancora un pallone perso da parte di Garbisi e Italia che ora soffre nei propri 22 23? Fallo subito da Menoncello e l’arbitro torna sui suoi passi e dà una punizione per l’Italia vicino alla metà campo 22? Battaglia al piede tra le due squadre e Francia che ricaccia nei propri 22 l’Italia 21? Fallo per la Francia in zona d’attacco e Bleus che vanno in touche 20? Si chiude un primo quarto dove la Francia mette pressione, ma l’Italia difende bene e Menoncello regala la gioia ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25? Atonio rotola troppo sul prato e punizione contro la. Bleus molto imprecisi e nervosi 24? Ancora un pallone perso da parte di Garbisi eche ora soffre nei propri 22 23? Fallo subito dae l’arbitro torna sui suoi passi e dà una punizione per l’vicino alla metà campo 22? Battaglia al piede tra le due squadre eche ricaccia nei propri 22 l’21? Fallo per lain zona d’attacco e Bleus che vanno in touche 20? Si chiude un primo quarto dove lamette pressione, ma l’difende bene eregala la gioia ...

