LIVE Francia-Italia 23-10 | Sei Nazioni rugby 2022 in DIRETTA | azzurri ora in forte sofferenza

(Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Ancora un veloce contrattacco della, palla in touche per lasui 5 metri 63? Ancora un avanti francese, maschiacciata nei propri 22 metri 60? Vicinissima alla meta la, ma un avanti salva gli59? Avanti francese eche si salva con un paio di buoni placcaggi 57? Ancora un fallo azzurro in mischia eche ha ripreso a mettere pressione 56? Troppo nervosismo tra gliche commettono errori banali e si isolano palla in mano 55? Touche persa dall’con la rimessa sbagliata di Faiva 54? Buonaora, che conquista una punizione e può risalire il campo 52? Prova a ritrovarsi ...

15.30 Buongiorno a tutti e benvenuti per la direttadi- Italia, match valevole per il primo turno del Sei Nazioni 2022. Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla ...L'attesa Bisogna saper perdere contro laoggi alle 16 a Parigi (direttaSkySport 1 e Tv8). Al debutto nella 128a edizione del Sei Nazioni, che ci ha accolto nel 2000, l'Italia non ha ...In quest’articolo potrete seguire gli aggiornamenti in diretta live sul match Italia-Francia. Italia-Francia: orario tv Italia-Francia, match valido per la 1^ giornata del Torneo Sei Nazioni 2022 di ...Rugby Sei Nazioni, Italia - Francia oggi alle 16 diretta live: debutto da brividi per gli azzurri di Michele Lamaro. 18-10 primo tempo I marcatori 4' c.p. Jaminet 17' m. Menoncello, tr. Garbisi 26' m.