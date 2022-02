LIVE Francia-Italia 18-10 | Sei Nazioni rugby 2022 in DIRETTA | la Francia allunga nel finale del primo tempo | ma buona Italia

(Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Trasforma Jaminet e si va al riposo sul 18-10 per la, ma è un’quella vista nei primi 40 minuti.18-10 40? Meta dellacon Gabin Vilière e Bleus cheno ascaduto16-10 40? Fallo azzurro con possesso dell’e nuova touche francese quasi allo scadere 39? Azzurri in grande difficoltà, ma bene i placcaggi di Ioane che impedisce alladi rendersi pericolosa 38? Calcetto di Dupont ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Rugby #SeiNazioni Allunga la #Francia che mette a segno un'altra #meta e si porta sul 18-10 sull'… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Rugby #SeiNazioni Cambia ancora il risultato allo #StadedeFrance con la #Francia che ora conduce 1… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Rugby #SeiNazioni Dura poco il vantaggio dell'#Italia, #meta trasformata della #Francia che si rip… - andreastoolbox : Italia Francia, il risultato in diretta live della partita del 6 Nazioni 2022 | Sky Sport - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Rugby #SeiNazioni Sorpasso #Italia! #Meta del deb #Menoncello, che porta gli #Azzurri in vantaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Francia

MedagliereIl medagliere completo 1) Norvegia 3 2) Svezia 2 3) ROC 5 4) Germania e ...e Slovenia 2 9) Cina e Nuova Zelanda 1 11) Italia e Austria 3 13) Usa 2 14) Canada 2 15)1 ...La partita in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su TV8, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti L'Italia debutta nel Sei Nazioni 2022: allo Stade de France sfida laFaiva, Nemer, Zilocchi, Fuser, Pettinelli, Zuliani, Braley, Marin. All. Crowley Arbitro: Adamson (Sco) Bisogna saper perdere contro la Francia oggi alle 16 a Parigi (diretta live SkySport 1 e Tv8). Al ...La diretta testuale di Francia-Italia, valida per il Sei Nazioni 2022 di rugby ... Per scoprirlo, Sportface vi fornirà un live aggiornato.