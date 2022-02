L’Inter Women cala il tris all’Empoli: 3-2 il finale (Di domenica 6 febbraio 2022) Vittoria delL’Inter Women sull’Empoli Vittoria di misura per L’Inter Women nella terza giornata del girone di ritorno nella Serie A Femminile 21/22. Le nerazzurre vincono in casa contro l’Empoli: 3-2 il finale. L’Inter parte subito bene e trova la rete dopo soli tredici minuti: cross preciso di Pandini in area e il colpo di testa di Tatiana Bonetti, oggi alla trecentesima presenza in Serie A, vola in rete. Le nerazzurre premono il piede sull’acceleratore e al 19? trovano il raddoppio con Ajara Njoya: la camerunense si lancia in pressing su Capelletti che sbaglia il controllo e l’attaccante nerazzurra deve solo appoggiare in rete. La squadra di Guarino continua a spingere e trova la terza rete alla mezz’ora con Ghoutia Karchouni che, di sinistro, sfrutta benissimo un passaggio ... Leggi su intermagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Vittoria delsull’Empoli Vittoria di misura pernella terza giornata del girone di ritorno nella Serie A Femminile 21/22. Le nerazzurre vincono in casa contro l’Empoli: 3-2 ilparte subito bene e trova la rete dopo soli tredici minuti: cross preciso di Pandini in area e il colpo di testa di Tatiana Bonetti, oggi alla trecentesima presenza in Serie A, vola in rete. Le nerazzurre premono il piede sull’acceleratore e al 19? trovano il raddoppio con Ajara Njoya: la camerunense si lancia in pressing su Capelletti che sbaglia il controllo e l’attaccante nerazzurra deve solo appoggiare in rete. La squadra di Guarino continua a spingere e trova la terza rete alla mezz’ora con Ghoutia Karchouni che, di sinistro, sfrutta benissimo un passaggio ...

