Lille, rifiutato il prestito di Kurzawa: il motivo (Di domenica 6 febbraio 2022) Olivier Letang ha rivelato che il PSG ha offerto Layvin Kurzawa in prestito dopo la cessione di Reinildo Mandava all'Atletico Madrid, ma... Leggi su calciomercato (Di domenica 6 febbraio 2022) Olivier Letang ha rivelato che il PSG ha offerto Layvinindopo la cessione di Reinildo Mandava all'Atletico Madrid, ma...

Maldi___ : @Maru9___ Conta, ma fino ad un certo punto. Il Lille non credo che accetterà 30, dopo aver rifiutato 50 dal Newcastle - IlTammyere : @NicoSchira @86_longo Peccato che il lille ha rifiutato 45 mln però - Manuel97__ : @dello__98 Sta sicurezza che prenderemo Botman non so da dove esca. Se è vero che al Lille hanno rifiutato oltre 40… - JacquesD10_ : @mariuscojocaruu @asrale17 @SimoNoveOtto pagato 30 mln dal Lille quando non era forte neanche la metà di adesso, la… - elliott_il : @letMoncadacook Raccontata cosi non avvrebe senso. Ma, se sarebbe stato Lille a chiamare Milan, visto che Renato ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Lille rifiutato Calciomercato Milan, obiettivo Botman: annuncio dell'agente Botman: 'Farà la scelta migliore in estate' Botman © LaPresseIl Lille non aveva la minima intenzione di cederlo ad annata in corso, tant'è che ha rifiutato perfino una super offerta dal Newcastle. Ma ...

Calciomercato Milan/ Arrivato solo Lazetic, si pensa ad Alexander Isak per l'estate Canadese classe 2000 nato a Brooklyn, David è sotto contratto con il Lille fino al giugno del 2025 e nella stagione attualmente in corso ha sin qui realizzato ben 16 reti in 30 presenze complessive ...

Il presidente del Lille: "Botman via ad una sola condizione" Spazio Milan Gossip sul trasferimento del Newcastle United quando Magbis fa spingere Sven Putman, l’agente Ekitaek “non è convinto” Il Newcastle ha rifiutato di arrendersi a Sven Putman fino a quando la finestra di mercato non si è avvizzita, secondo il giornalista sportivo italiano Fabrizio Romano. Il difensore è stato il primo ...

Osimhen, no del Napoli al Tottenham: Il Napoli ha detto no alla prima offerta del Tottenham per Victor Osimhen. Questo quanto si legge oggi dall'edizione Sport del Sun, che riporta il movimento del club inglese nelle ...

