Lewis Hamilton rompe il silenzio | “Sono tornato”

Dopo due mesi di assenza, Lewis Hamilton rompe il silenzio sui social mettendo fine alle voci su un possibile ritiro dal mondo della Formula Uno. Era completamente scomparso dai radar dopo quanto accaduto in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi. Lewis Hamilton mette fine al suo lungo silenzio postando una foto che lo ritrae sul Grand Canyon. "Sono stato via, ora sono tornato" questa la didascalia scelta dal sette volte campione del mondo che annuncia così il suo ritorno sulla scena. Totalmente esclusa l'opzione del ritiro dalla F1, voce circolata per troppo tempo all'interno del paddock.

