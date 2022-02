Lea – Un nuovo giorno: la prima puntata è shock (Di domenica 6 febbraio 2022) Lea – Un nuovo giorno, la prima puntata della nuova fiction è veramente shock: ecco le anticipazioni a riguardo. Finita la settimana dedicata esclusivamente al Festival di Sanremo, per la Rai è tempo di tornare alla normalità e dunque le fiction sono pronte di nuovo a prendersi la scena. Martedì 8 febbraio ci sarà finalmente L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 6 febbraio 2022) Lea – Un, ladella nuova fiction è veramente: ecco le anticipazioni a riguardo. Finita la settimana dedicata esclusivamente al Festival di Sanremo, per la Rai è tempo di tornare alla normalità e dunque le fiction sono pronte dia prendersi la scena. Martedì 8 febbraio ci sarà finalmente L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Lea_Sakura1 : @MarcoElliottOUT @elizha323 @anmustdmt michele sarebbe il nuovo di latino non l'ho visto quindi non posso parlare m… - silvestrasorber : Lea – Un nuovo giorno: La nuova fiction rai - Lea_Sakura1 : @elizha323 @anmustdmt comunque se non usciva con una sfida usciva come guido che cosmery aveva le ore contate lo ca… - fiorellalucca : Lea, un nuovo giorno. Grace Anatomy italiana. - lyristria : Oddio quinta sera di Sanremo guarderei questo sceneggiato rai Lea un nuovo giorno just to feel a connection to the kermesse -