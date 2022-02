LE PAGELLE DI CAMPOBASSO-PALERMO | Brunori top | Soleri suona la sveglia Pelagotti…

Advertising

ILOVEPACALCIO : Campobasso-Palermo 2-2: le pagelle del match - Ilovepalermocalcio - giornalerossob : Taranto-Campobasso 1-1, le pagelle: Saraniti un errore che pesa tanto. Buona la prova di Riccardi -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE CAMPOBASSO

Mezzo punto in più perché nella ripresa, giocata con più scioltezza, una sua diagonale evita un gol quasi fatto del. Marconi 4,5 : Pronti via e si fa beffare da Bontà che segna un gol .... Ecco qui. Come ci eravamo aspettati: un altro anno è terminato. Fra paure e ... Cosa abbiamo combinato in questi dodici mesi? Proviamo a dare le, giusto per gioco? L'economia. A ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Passo indietro sul piano del gioco con un Palermo che non riesce a trovare le giuste distanze tra i reparti e soffre troppo il Campobasso in fase difensiva. Brunori firma una doppietta e sfiora il ...