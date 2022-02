“Lascio la televisione”. Alex Belli, clamoroso colpo di scena dopo gli ultimi fatti: “Impossibile continuare” (Di domenica 6 febbraio 2022) Alex Belli senza filtri davanti alle telecamere di Verissimo. Non potevano mancare domande a tratti pungenti per l’ex gieffino reduce dal chiacchieratissimo triangolo Sorge-Belli-Duran. Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Alex Belli si è lanciato in alcune affermazioni che provano a fare ancora una volta chiarezza sulla questione. Il GF Vip 6 scenario di nuovi grandi amori, anche ‘artistici’, come ha spesso sottolineato Belli a proposito del rapporto di amicizia che lo ha legato a Soleil Sorge. Ma come stanno realmente le cose? O meglio, Alex Belli è o è stato innamorato della gieffina? Insomma, sulla questione solo lui poteva mettere un po’ di chiarezza rispondendo alle domande della padrona di casa del talk ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 6 febbraio 2022)senza filtri davanti alle telecamere di Verissimo. Non potevano mancare domande a tratti pungenti per l’ex gieffino reduce dal chiacchieratissimo triangolo Sorge--Duran. Ospite nel salotto televisivo di Silvia Toffanin,si è lanciato in alcune affermazioni che provano a fare ancora una volta chiarezza sulla questione. Il GF Vip 6rio di nuovi grandi amori, anche ‘artistici’, come ha spesso sottolineatoa proposito del rapporto di amicizia che lo ha legato a Soleil Sorge. Ma come stanno realmente le cose? O meglio,è o è stato innamorato della gieffina? Insomma, sulla questione solo lui poteva mettere un po’ di chiarezza rispondendo alle domande della padrona di casa del talk ...

