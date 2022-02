L’Amica Geniale | il legame tra Girace e Mazzucco | “Non siamo amiche”

Leggi su dilei

(Di domenica 6 febbraio 2022) In che rapporti sono Gaiae Margherita? Ne, abbiamo imparato a conoscere due attrici dalla bravura incredibile: giovanissime, originali e con un talento spontaneo per la recitazione, non posfare a meno di chiederci quale sia ilfuori dal set. E c’è una risposta inattesa, che magari da fan potremmo non capire, ma da “addetti ai lavori” non è tanto sbagliato: “Non, così pospreservare i nostri personaggi”., Gaiae Margheritanon sonofuori dal set Il debutto della terza stagione deè stato previsto per il ...