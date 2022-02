L’AMICA GENIALE 3, PRIMA PUNTATA: LILA E LENÙ NEL GRANDE MARE APERTO DEGLI ANNI ’70 (Di domenica 6 febbraio 2022) La storia di chi fugge, Elena, e quella di chi resta, LILA, compie un nuovo passo e accompagna i telespettatori negli ANNI Settanta. L’attesa terza stagione de “L’AMICA GENIALE” – tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante – arriva su Rai1, da domenica 6 febbraio con la serie di Daniele Luchetti in quattro prime serate, e rivela che Elena e LILA sono diventate donne. La vita le ha costrette a crescere in fretta: LILA si è sposata a sedici ANNI, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha APERTO le porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 6 febbraio 2022) La storia di chi fugge, Elena, e quella di chi resta,, compie un nuovo passo e accompagna i telespettatori negliSettanta. L’attesa terza stagione de “” – tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante – arriva su Rai1, da domenica 6 febbraio con la serie di Daniele Luchetti in quattro prime serate, e rivela che Elena esono diventate donne. La vita le ha costrette a crescere in fretta:si è sposata a sedici, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le hale porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato ...

