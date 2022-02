L’Amica Geniale 3, chi è Imma Villa, l’attrice che fa Manuela? Età, vita privata, film, Instagram (Di domenica 6 febbraio 2022) Imma Villa, l’attrice che nella fiction di Rai 1 L’Amica Geniale 3 interpreta il ruolo di Manuela, è un’artista contemporanea molto conosciuta nell’ambiente dello spettacolo italiano, soprattutto quello teatrale. Conosciamola meglio. Leggi anche: L’Amica Geniale: chi è Gaia Girace, l’attrice che fa Lila? Età, fidanzato, origini e famiglia, film, Margherita Mazzucco, Instagram Chi è Imma Villa,... Leggi su donnapop (Di domenica 6 febbraio 2022)che nella fiction di Rai 13 interpreta il ruolo di, è un’artista contemporanea molto conosciuta nell’ambiente dello spettacolo italiano, soprattutto quello teatrale. Conosciamola meglio. Leggi anche:: chi è Gaia Girace,che fa Lila? Età, fidanzato, origini e famiglia,, Margherita Mazzucco,Chi è,...

Advertising

SisterMosby : Se questa sera su twitter L'amica Geniale non va in tendenza, madonna io.. #LAmicaGeniale3 #LAmicaGeniale - giuliasenzanome : io voglio denunciare la rai ma vi pare che nello stesso giorno mettono domenica in speciale sanremo e poi la sera c… - qualcosarandom : ma scusate fa l'amica geniale - LilliVerde63 : #LAmicaGeniale #ElenaFerrante #LAmicaGeniale3 Stasera ritorna l'Amica Geniale ?? la POESIA che voglio vedere in TV… - kignolia : Vivendo in funzione di questa sera solo per vedere l'amica geniale -