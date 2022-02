L’amica geniale 3, anticipazioni seconda puntata 13 febbraio: colpo di scena per Elena, cosa succederà (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio 2022 andrà in onda la seconda puntata de “L’amica geniale” 3, ecco le anticipazioni: ci sarà un colpo di scena per Elena La famosissima serie televisiva è tornata in onda con la terza stagione. La prima puntata è andata in onda questa sera su Rai 1. Adesso i telespettatori sono in ansia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 7 febbraio 2022) Domenica 132022 andrà in onda lade “” 3, ecco le: ci sarà undiperLa famosissima serie televisiva è tornata in onda con la terza stagione. La primaè andata in onda questa sera su Rai 1. Adesso i telespettatori sono in ansia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

neglecti0 : RT @lolloily: percepisco l’odio nei confronti degli uomini che cresce guardando questo secondo episodio dell’amica geniale - kscarlett22_ : RT @fioridizuccaa: non smetterò mai di dire che nella mia vita c'è un prima e un dopo L'Amica Geniale, mi ha proprio cambiato l'esistenza q… - Eladnoreh : La voglia di studiare che mi trasmette l’Amica Geniale voi non avete idea grazie Elena Ferrante - adolescenzanera : questa sera l’amica geniale mi ha dilaniata non so come faccio ad andare avanti adesso - MaCheEmozione : L'amica geniale merita? -