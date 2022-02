La storica intervista di Papa Francesco in Tv | «Il clericalismo è la perversione della Chiesa» E sui migranti | «Politiche criminali»

Leggi su open.online

(Di domenica 6 febbraio 2022) Per la prima volta un pontefice rilascia un’in diretta tv., ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3, commenta con il conduttore una serie di temi caldi, dalle guerre alla questione, dal Covid alla crisi climatica, dall’aggressività sociale fino all’indifferenza delle persone. Collegato da Casa Marta, in Vaticano, Bergoglio esordisce parlando delle difficoltà quotidiane comuni a tutti: «Vedo tanta gente che sopporta cose brutte, che nella propria debolezza sopporta difficoltà familiari, economiche, penso a chi non arriva a fine mese. Io non sopporto tanto, sopporto come tutta la gente – ha raccontato il pontefice -. E non sono solo, c’è tanta gente che mi aiuta, tutta la, gli impiegati accanto a me. Ho uomini e donne brave che mi aiutano, non sono un ...