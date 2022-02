La storia di Ali Sahroui, il soccorritore che ha attraversato il deserto per provare a salvare il piccolo Rayan (Di domenica 6 febbraio 2022) Si chiama Ali Sahroui e in Marocco è stato soprannominato «l’eroe del deserto». È uno dei soccorritori che, fino all’ultimo, hanno fatto di tutto per salvare il piccolo Rayan, 5 anni, caduto in un pozzo (e poi deceduto) mentre, martedì scorso, giocava davanti casa sua sulle montagne del Rif. Ali Sahroui si era presentato al villaggio con una maglietta azzurra, un berretto nero in testa e aveva chiesto di poter dare una mano. L’uomo ha 50 anni, è specialista nella perforazione di pozzi e abita a Erfoud, molto lontano dal luogo in cui si trovava Rayan. Appena ha saputo della notizia, non ci ha pensato un attimo a percorrere quasi per intero il Marocco per provare a salvare il piccolo. Sua sarebbe stata l’idea del tunnel ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Si chiama Alie in Marocco è stato soprannominato «l’eroe del». È uno dei soccorritori che, fino all’ultimo, hanno fatto di tutto peril, 5 anni, caduto in un pozzo (e poi deceduto) mentre, martedì scorso, giocava davanti casa sua sulle montagne del Rif. Alisi era presentato al villaggio con una maglietta azzurra, un berretto nero in testa e aveva chiesto di poter dare una mano. L’uomo ha 50 anni, è specialista nella perforazione di pozzi e abita a Erfoud, molto lontano dal luogo in cui si trovava. Appena ha saputo della notizia, non ci ha pensato un attimo a percorrere quasi per intero il Marocco peril. Sua sarebbe stata l’idea del tunnel ...

