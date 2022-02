La Stampa: stasera il debutto di Vlahovic nella Juve, ma allo Stadium non c’è il tutto esaurito (Di domenica 6 febbraio 2022) stasera Dusan Vlahovic farà il suo esordio in bianconero allo Stadium, eppure non si registra il tutto esaurito, scrive La Stampa. La capienza è del 50% “Neanche il debutto di Dusan Vlahovic sembra aver scaldato i sostenitori bianconeri, visto che ci sono ancora in vendita molti tagliandi nei settori Est e Ovest nonostante l’accesso sia garantito per legge “solo” a 20mila tifosi. L’ultima volta con il 50% del pubblico risale allo scorso 6 gennaio, nella notte dell’Epifania contro il Napoli, e nella casa Juventina erano presenti in 19.301. Il metro di paragone è questo, mentre il minimo storico è stato toccato il 21 dicembre 2021 contro il Cagliari con 11.197 spettatori ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022)Dusanfarà il suo esordio in bianconero, eppure non si registra il, scrive La. La capienza è del 50% “Neanche ildi Dusansembra aver scaldato i sostenitori bianconeri, visto che ci sono ancora in vendita molti tagliandi nei settori Est e Ovest nonostante l’accesso sia garantito per legge “solo” a 20mila tifosi. L’ultima volta con il 50% del pubblico risalescorso 6 gennaio,notte dell’Epifania contro il Napoli, ecasantina erano presenti in 19.301. Il metro di paragone è questo, mentre il minimo storico è stato toccato il 21 dicembre 2021 contro il Cagliari con 11.197 spettatori ...

