La Soel Benevento cala il tris | ko anche Potenza 66-49

(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTerzo acuto di fila per lache conferma il suo bel momento di forma e superail Basilia Basket66-49 al Pala Parente. Le sannite completano dunque da imbattute il trittico di gare interne e si apprestano a vivere altrettante sfide consecutive in trasferta per consolidarsi tra le protagoniste del campionato di serie B. Come accaduto contro la Partenope e il Basket Stabia,la sfida con la squadra lucana non è stata mai in discussione: dominio difensivo nei primi due quarti, piccolo passaggio a vuoto nel terzo e nuovo affondo nell’ultimo periodo. La prestazione superlativa di Piedel, che ha messo 22 punti a referto, le letture eccellenti di capitan D’Avanzo, l’ottimo inserimento di Alice Dobrigna, al debutto in squadra, e il crescente ...