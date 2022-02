La settima edizione degli Awards ci ha raccontato quanto è forte e debole la nostra comunità (Di domenica 6 febbraio 2022) Ieri sera abbiamo celebrato una nuova edizione dei Tele Club Awards in memoria di Natale Russo. E’ stata un’edizione ricca di emozioni. Ha vinto Mariolina Castellone per il suo impegno in parlamento a tutela di questa terra. Hanno vinto tante storie di successo messe in luce durante la manifestazione: il coraggio di Natasha, la mamma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 6 febbraio 2022) Ieri sera abbiamo celebrato una nuovadei Tele Clubin memoria di Natale Russo. E’ stata un’ricca di emozioni. Ha vinto Mariolina Castellone per il suo impegno in parlamento a tutela di questa terra. Hanno vinto tante storie di successo messe in luce durante la manifestazione: il coraggio di Natasha, la mamma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ela18096708 : RT @prxettysavage: LA RAPPRESENTANTE DI LISTA SETTIMA QUANDO HA LETTERALMENTE DOMINATO QUESTA EDIZIONE NON HO PAROLE #Sanremo2022 - prxettysavage : LA RAPPRESENTANTE DI LISTA SETTIMA QUANDO HA LETTERALMENTE DOMINATO QUESTA EDIZIONE NON HO PAROLE #Sanremo2022 - Ilovevaldagno : RT @radiocorsaweb: Percorsi che tornano al passato per la settima edizione della Granfondo WHYsport Città di Valdagno, che andrà in scena d… - ks7000 : RT @DigitaleRosa: Dal 7 al 20 Marzo 2022, in tutta Italia e all’estero, si terrà la settima edizione della #Rosadigitale Week: manifestazio… - ilpodsport : #AltriSport Coppa dei Club MSP Italia, al via la settima edizione con oltre 5.000 atleti #ilpodsport -