La scalata del papa “alpinista” | la Grotta dei Pagani e la visita di Achille Ratti

(Di domenica 6 febbraio 2022) “In questo luogo, futuroPio XI, sostò in contemplazione e preghiera prima di salire in vetta con la guida Carlo Medici”. Recita così una lapide posta nel 2018 all’esterno delladei, perla geologica delle Orobie Bergamasche nel Comune di Castione. Posta all’ombra del Pizzo della Presolana a quota 2259 metri, la cavità naturale colpisce gli escursionisti che la raggiungono per la bellezza offerta dalle sculture di ghiaccio che la caratterizzano nella fase invernale. La storia della caverna si lega indissolubilmente a Pio XI, grande appassionato di montagna e noto per aver raggiunto la vetta del Monte Rosa dal versante orientale e aver aperto una via sul Monte Bianco ancora oggi dedicata a lui. Noto per le sue doti da, il futuro pontefice decise ...