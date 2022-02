La rinuncia alla Coppa d’Africa ha consegnato al Napoli un leader di nome Osimhen (Di domenica 6 febbraio 2022) Victor Osimhen non segnava dal 17 ottobre, da quasi quattro mesi. L’ultimo gol in campionato lo aveva realizzato al Torino. Dopodiché tre partite senza reti, l’ultima a Milan contro l’Inter. Quello scontro tremendo. La grande paura. L’intervento, il volto ricostruito. Poi la decisione, da leader, di rinunciare alla Coppa d’Africa. E il rientro, prima con due spezzoni di partita. Oggi, a Venezia, la prima da titolare. Ha giocato da leader. Non si è dannato l’anima a vuoto. Non ha sprecato energie. Ha saputo aspettare. È stato bravo a colpire un incrocio dei pali nel primo tempo. Ma, soprattutto, non si è dannato l’anima a vuoto. Il leader non sa che deve conservare lue energie, sa che l’occasione arriverà. L’importante è saperla cogliere. E lui ha ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 febbraio 2022) Victornon segnava dal 17 ottobre, da quasi quattro mesi. L’ultimo gol in campionato lo aveva realizzato al Torino. Dopodiché tre partite senza reti, l’ultima a Milan contro l’Inter. Quello scontro tremendo. La grande paura. L’intervento, il volto ricostruito. Poi la decisione, da, dire. E il rientro, prima con due spezzoni di partita. Oggi, a Venezia, la prima da titolare. Ha giocato da. Non si è dannato l’anima a vuoto. Non ha sprecato energie. Ha saputo aspettare. È stato bravo a colpire un incrocio dei pali nel primo tempo. Ma, soprattutto, non si è dannato l’anima a vuoto. Ilnon sa che deve conservare lue energie, sa che l’occasione arriverà. L’importante è saperla cogliere. E lui ha ...

Ultime Notizie dalla rete : rinuncia alla Su rinnovo GPS servono certezze, tempi distesi ed evitare errori nella valutazione 60 del 2020 (regolamento delle supplenze che dovrebbe meglio disciplinare la mancata accettazione o la rinuncia di una supplenza alla luce della nuova pratica di convocazione) e il rinnovo delle GPS, ...

Casini sul Cav : "Adesso sa che deve unire " ... facendo riferimento alla passeggiata di Arcore e rivelando come Berlusconi per cui contava solo ... dove anche nell'intervista in cui lancia l'appello a Berlusconi, non rinuncia a ringraziare l'amico ...

Tennis, Murray rinuncia alla stagione sulla terra rossa Virgilio Sport Tennis, Murray rinuncia alla stagione sulla terra rossa Non ho ancora deciso se in tutti quei mesi farò qualche altro torneo su un’altra superficie o se mi riposerò per arrivare alla stagione su erba nel miglior modo possibile. Ho avuto una fine piuttosto ...

Giulia Lisioli, lo stile della fidanzata di Blanco (che non rinuncia mai a un tocco di nero) Blanco ha dedicato la vittoria alla sua fidanzata Giulia. Blanco ha ufficialmente presentato la sua fidanzata in occasione dei Seat Music Awards. Giulia Lisioli, questo il nome della ragazza, non è un ...

